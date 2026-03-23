Gold Rate Kerala Today: ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?

Gold Rate in Kerala 23 March 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ഇടിവ്
രാവിലെ 4,360 രൂപയുടെ ഇടിവ്..! ഉച്ചയ്ക്ക് 3,200 രൂപയുടെ ഇടിവ്..!
ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വമ്പൻ ഇടിവ്. രാവിലെ പവന് 4,360 രൂപ കുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണം ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും 3,200 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായി.
ഇന്ന് ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണ്ണവിലയിൽ പവന് 7,560 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 945 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്.
ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 99,480 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 12,435 രൂപയുമാണ് വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയാണ്. 1,26,920 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണി നിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: മാർച്ച് 1- 1,26,920, മാർച്ച് 2- 1,24,520, മാർച്ച് 2- 1,25,040, മാർച്ച് 3- 1,24,680, മാർച്ച് 3- 1,22,920, മാർച്ച് 4- 1,20,640, മാർച്ച് 5- 1,19,920, മാർച്ച് 5- 1,19,440, മാർച്ച് 6- 1,18,880, മാർച്ച് 6- 1,18,160, മാർച്ച് 7- 1,20,000, മാർച്ച് 8- 1,20,000, മാർച്ച് 9- 1,18,560, മാർച്ച് 10- 1,19,080, മാർച്ച് 11- 1,19,760, മാർച്ച് 11- 1,19,320, മാർച്ച് 12- 1,18,960, മാർച്ച് 13- 1,18,240, മാർച്ച് 13- 1,17,840, മാർച്ച് 14- 1,17,080, മാർച്ച് 15- 1,17,080, മാർച്ച് 16- 1,16,720, മാർച്ച് 16- 1,15,440, മാർച്ച് 17- 1,16,320, മാർച്ച് 17- 1,15,920, മാർച്ച് 18- 1,15,680, മാർച്ച് 18- 1,15,440, മാർച്ച് 19- 1,13,400, മാർച്ച് 19- 1,11,400, മാർച്ച് 19- 1,10,200, മാർച്ച് 20- 1,10,680, മാർച്ച് 20- 1,09,240, മാർച്ച് 21- 1,07,040, മാർച്ച് 22- 1,07,040, മാർച്ച് 23- 1,02,680, മാർച്ച് 23- 99,480.
