  • Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 01 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മുകളിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധന. ഇപ്പോഴും 95,000ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് വില. 

 
480 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്റെ വില 95,680 രൂപയായി.  

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 60 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നത്. ​ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിവില 11960 രൂപയാണ്.   

ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല.   

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 95,680 രൂപയാണ് പവന്റെ വില.  

ഇതാണ് ട്രെൻഡെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില കൂടാനാണ് സാധ്യത.  

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

