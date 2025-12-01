Gold Rate Kerala Today: മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലേ വില മുകളിലേക്ക്! സ്വർണനിരക്ക് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 01 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മുകളിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധന. ഇപ്പോഴും 95,000ന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് വില.
480 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കൂടിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവന്റെ വില 95,680 രൂപയായി.
ഒരു ഗ്രാമിന് 60 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉയർന്നത്. ഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ വിപണിവില 11960 രൂപയാണ്.
ഇന്നലെ സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 95,680 രൂപയാണ് പവന്റെ വില.
ഇതാണ് ട്രെൻഡെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും സ്വർണവില കൂടാനാണ് സാധ്യത.