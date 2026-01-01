Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 01 January 2026: സ്വർണവില വർധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതുവർഷം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് ശേഷം ഇന്ന് സ്വർണവില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 120 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. 99,040 ഇന്ന് ഒരു പവന്റെ വില.
ഒരു ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും ഇന്ന് കൂടി. ഇതോടെ 12,380 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ, ഡിസംബർ 31ന് മൂന്ന് തവണയാണ് സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്.
കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസം തുടർച്ചയായി സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.