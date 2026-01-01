English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിൽ വീണ്ടും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 01 January 2026: സ്വർണവില വർധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതുവർ‌ഷം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 

 

തുടർച്ചയായ വിലയിടിവിന് ശേഷം ഇന്ന് സ്വർണവില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

 
1 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...          

2 /5

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 120 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. 99,040 ഇന്ന് ഒരു പവന്റെ വില.   

3 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 15 രൂപയും ഇന്ന് കൂടി. ഇതോടെ 12,380 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

4 /5

ഇന്നലെ, ഡിസംബർ 31ന് മൂന്ന് തവണയാണ് സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്.   

5 /5

കഴിഞ്ഞ 6 ദിവസം തുടർച്ചയായി സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Today&#039;s Horoscope: ഇന്ന് 2026 ജനുവരി 1; പുതുവർഷപ്പുലരിയിൽ 12 രാശികൾക്കും എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola