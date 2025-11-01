English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: പ്രതീക്ഷയുടെ നവംബറോ? വിലക്കുറവോടെ തുടക്കം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate Kerala Today: പ്രതീക്ഷയുടെ നവംബറോ? വിലക്കുറവോടെ തുടക്കം, സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 01 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നിലവിൽ ചാഞ്ചാട്ടം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

നവംബർ ഒന്നായ ഇന്ന് വില കുറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. നവംബർ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞതിനാൽ ആഭരണപ്രേമികൾ ചെറിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്. 

 
200 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 90,200 രൂപയായി.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,275 രൂപയായി.  

ഇന്നലെ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കുമായി 1320 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായത്.   

ഒക്ടോബർ 28ന് 90,000ന് താഴേക്ക് എത്തിയ സ്വർണവില ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ വീണ്ടും 90,000ന് മുകളിലെത്തി.   

90,000 രൂപയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി എല്ലാം ചേർത്ത് 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും.  

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ സ്വർണവില

