Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

Kerala Gold Price Today 01 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
ഓരോ ദിവസവും റെക്കോർഡ് വിലയിലേക്കാണ് സ്വർണത്തിന്റെ കുതിപ്പ്.
440 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പവന് കൂടിയത്. രാവിലെ 880 രൂപയാണ് കൂടിയത്. അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പവന് ആകെ കൂടിയത് 1,320 രൂപയാണ്.
ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 87,440 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാമിന് 10,930 ആയി ഉയർന്നു.
വില ഇനിയും വർധിച്ച്, ദീപവലിയോടെ ഗ്രാമിന് 12,000 രൂപയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് നിലവിലുള്ള സൂചനകൾ.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കും.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 87,440 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
Dhanalekshmi Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം