Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate Kerala Today: 87,000ന് മുകളിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വർണത്തിന്റെ നിരക്ക്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്. വില കുറഞ്ഞുവെങ്കിലും സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
400 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 87,040 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന്റെ വില.
ഒരു ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 10,880 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില.
ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് വിലയായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്. 87,440 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവന്റെ വില.
കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം പവന് 87,040 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10,880 രൂപയുമാണ് വില.
ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
