English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 03 November 2025: വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണവില

 

സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത് 120 രൂപയാണ്

 
1 /5

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 120 രൂപ കൂടി 90,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 11,290 രൂപയിലുമെത്തി.   

2 /5

ഇന്നലെ ഒരു പവന് 90,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,275 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.   

3 /5

ഇതോടെ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിലേക്കാണ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കുതിപ്പ്.    

4 /5

ഇന്ന് ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും     

5 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 90,320 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

Next Gallery

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും; മകര രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola