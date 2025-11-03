Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 03 November 2025: വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണവില
സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചത് 120 രൂപയാണ്
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 120 രൂപ കൂടി 90,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി 11,290 രൂപയിലുമെത്തി.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 90,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,275 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഇതോടെ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിലേക്കാണ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കുതിപ്പ്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 90,320 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
