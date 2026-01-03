English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില! ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? സ്വർ‌ണനിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 03 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസ കാണാനായിട്ടുണ്ട്.

 

ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് വില കടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നിന് താഴേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം..

 
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 280 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്വർണവില 99,600 രൂപയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.   

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 12,450 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.   

ഇന്നലെ വില വർധിച്ച് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർവന്ന നിരക്കായ 99,880 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.   

തുടർച്ചയായ വിലവർധനവിന് ശേഷം പുതുവർഷത്തിന്റെ ആ​ദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നിരുന്നു.  

ഓരോ ​ദിവസവും സ്വർണത്തിന് വില കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിതക്കുകയാണ്.   

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

