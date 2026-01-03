Gold Rate in Kerala Today 03 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസ കാണാനായിട്ടുണ്ട്.
ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് വില കടന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നിന് താഴേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം..
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് 280 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്വർണവില 99,600 രൂപയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 35 രൂപ കുറഞ്ഞ് വില 12,450 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഇന്നലെ വില വർധിച്ച് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർവന്ന നിരക്കായ 99,880 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.
തുടർച്ചയായ വിലവർധനവിന് ശേഷം പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നിരുന്നു.
ഓരോ ദിവസവും സ്വർണത്തിന് വില കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിതക്കുകയാണ്.
