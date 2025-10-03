Kerala Gold Rate: സ്വർണവിലയിൽ രണ്ടാം ദിനവും ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ

Gold Rate Kerala Today: ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വർണവില 84000 കഴിഞ്ഞത് സെപ്തംബര് 23 ന് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു.
റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിക്കുകയായിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. ഇന്ന് പവന് 480 രൂപ കുറഞ്ഞ് 86,560 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് 60 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില 10820 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ ഒറ്റ ദിവസം രണ്ടു തവണയാണ് സ്വർണവില കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാവിലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 87440 ആയിരുന്നു വിലയെങ്കിലും വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 87040 ആയി.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സ്വർണവില 84000 കഴിഞ്ഞത് സെപ്തംബര് 23 ന് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു. തുടർന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ സ്വർണവില 86000 കടന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ 87000 ആയിരിക്കുകയാണ്
ഈ പോക്ക് പോയാൽ ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ജിഎസ്ടി,പണിക്കൂലി, ഹാൾ മാർക്കിങ് ഫീസ് എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് വൻ വിലതന്നെ നൽകേണ്ടി വരും
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ വെള്ളി വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില അറിയാം ഒക്ടോബർ 01- 87440, ഒക്ടോബർ 2-87040, ഒക്ടോബർ 3- 86560
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം സെപ്തംബർ 01: 77,640, സെപ്തംബർ 02: 77,800, സെപ്തംബർ 03: 78,440, സെപ്തംബർ 04: 78,360, സെപ്തംബർ 05: 78,920, സെപ്തംബർ 06: 79,560, സെപ്തംബർ 07: 79,560, സെപ്തംബർ 08: 79,480, സെപ്തംബർ 08: 79,880 (വൈകുന്നേരം), സെപ്തംബർ 09: 80,880, സെപ്തംബർ 10: 81,040, സെപ്തംബർ 11: 81,040, സെപ്തംബർ 12: 81,600, സെപ്തംബർ 13: 81,520, സെപ്തംബർ 14: 81,520, സെപ്തംബർ 15: 81,440, സെപ്തംബർ 16: 82,080, സെപ്തംബർ 17: 81,920, സെപ്തംബർ 18: 81,520, സെപ്തംബർ 19: 81,640, സെപ്തംബർ 20: 82,240, സെപ്തംബർ 21: 82,240, സെപ്തംബർ 22: 82,560 (രാവിലെ), സെപ്തംബർ 22: 82,920 (വൈകുന്നേരം), സെപ്തംബർ 23: 83,840 (രാവിലെ), സെപ്തംബർ 23: 84,840 (വൈകുന്നേരം), സെപ്തംബർ 24: 84,600, സെപ്തംബർ 25: 83,920, സെപ്തംബർ 26: 84,240, സെപ്തംബർ 27: 84,680, സെപ്തംബർ 28: 85,360, സെപ്തംബർ 29: 85,720,സെപ്തംബർ 30: 86,760, സെപ്തംബർ 30: 86,120 (വൈകുന്നേരം)
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കും. ഈ പോക്ക് പോയാൽ ദീപാവലി ആകുമ്പോൾ സ്വർണവില 95000 കഴിയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വില കുറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്
Mercury Transit: ബുധന്റെ നേര്ഗതി സഞ്ചാരം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാക്ക് മേൽ ധനമഴ!