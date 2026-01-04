Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Gold Rate in Kerala Today 04 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
99,600 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 12,450 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം.
ഡിസംബർ 23നാണ് സർവകാല റെക്കോർഡായ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ സ്വർണവില എത്തിയത്.
