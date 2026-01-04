English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

Gold Rate in Kerala Today 04 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. 

 

ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പോയ സ്വർണവില വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം...          

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലെ വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്നും വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

99,600 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 12,450 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം.   

ഡിസംബർ 23നാണ് സർവകാല റെക്കോർഡായ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ സ്വർണവില എത്തിയത്.    

