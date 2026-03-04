English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Gold Rate 04 March 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപ!

Kerala Gold Rate On 04 March 2026: സ്വർണ്ണവില ഇന്നലെ രാവിലെ പവൻ 360 രൂപ കുറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും 1760 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടാക്കി
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപയാണ്. 

ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 2280 രൂപയാണ്.  ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 120640 ആയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത് 285 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 15080 ആയിട്ടുണ്ട്.

സ്വർണ്ണവില ഇന്നലെ രാവിലെ പവൻ 360 രൂപ കുറഞ്ഞെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും 1760 രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടാക്കി. 

ഇതോടെ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായി സ്വർണ്ണവിലയിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ കുറവാണ് ഉണ്ടായത്.   

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തില്‍ വന്‍കുതിപ്പ് നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബാങ്കുകള്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

ഇസ്രയേലും യുഎസും ചേര്‍ന്ന് ഇറാനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ കുതിപ്പുണ്ടായത്. ശനിയാഴ്ച രണ്ട് തവണയായി 5240 രൂപയാണ് പവന് വര്‍ധിച്ചത്

ജനുവരി 29 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ റെക്കോര്‍ഡ് റേറ്റ്. ഡിസംബര്‍ 23 നാണ് പവന്‍ വില ആദ്യമായി ലക്ഷം കടന്നത്.

