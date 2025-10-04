English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Kerala Today: ആശ്വസിക്കേണ്ട, കുറഞ്ഞിടത്ത് നിന്ന് കയറിയത് സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്..! ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Gold Rate in Kerala Today 04 October 2025: സ്വർണവില പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകുകയാണ്. എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർത്ത് കൊണ്ട് സ്വർണവില അധികം വൈകാതെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നേക്കും. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്. ഇതോടെ കുറഞ്ഞിരുന്ന സ്വർണവില വീണ്ടും 87,000ന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 
1 /5

640 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവന് 87,560 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.   

2 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ​ഗ്രാമിന്റെ വില 10,945 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.  

3 /5

കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇതേ വിലയിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

4 /5

പവന് 87,560 രൂപയാണ് വിലയെങ്കിലും സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഒക്കെയായി ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും.  

5 /5

ഒക്ടോബർ 2നും 3ന് രാവിലെയും സ്വർണവില കുറഞ്ഞ് 86,000ൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാം തിയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വില വീണ്ടും ഉയരുകയായിരുന്നു.   

Gold rate Gold price Kerala gold price കേരളത്തിലെ സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola