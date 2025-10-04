Gold Rate Kerala Today: ആശ്വസിക്കേണ്ട, കുറഞ്ഞിടത്ത് നിന്ന് കയറിയത് സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്..! ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Gold Rate in Kerala Today 04 October 2025: സ്വർണവില പിന്നെയും മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകുകയാണ്. എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർത്ത് കൊണ്ട് സ്വർണവില അധികം വൈകാതെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നേക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ വർധനവ്. ഇതോടെ കുറഞ്ഞിരുന്ന സ്വർണവില വീണ്ടും 87,000ന് മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
640 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവന് 87,560 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 80 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഗ്രാമിന്റെ വില 10,945 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇതേ വിലയിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
പവന് 87,560 രൂപയാണ് വിലയെങ്കിലും സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലിയും ജിഎസ്ടിയും ഒക്കെയായി ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ നൽകേണ്ടി വരും.
ഒക്ടോബർ 2നും 3ന് രാവിലെയും സ്വർണവില കുറഞ്ഞ് 86,000ൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാം തിയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വില വീണ്ടും ഉയരുകയായിരുന്നു.
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിനം; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!