English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 05 November 2025: റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ നിന്നും ദിനംപ്രതി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് സ്വർണ്ണവില

 

സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 720 രൂപയാണ്

 
1 /6

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 89,080 രൂപയിലെത്തി. കൂടാതെ ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,135 രൂപയിലുമെത്തി.     

2 /6

ഇന്നലെ ഒരു പവന് 89,800 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,225 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.     

3 /6

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നാം തീയതിയാണ്. 90,320 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്റെ ഏന്നത്തെ വില. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്.   

4 /6

സംഗതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണ്ടിവരും    

5 /6

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 89,080 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം  

6 /6

നവംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: നവംബർ 1- 90,200, നവംബർ 2- 90,200, നവംബർ 3- 90,320, നവംബർ 4- 89,800, നവംബർ 5- 89,080. 

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

Next Gallery

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola