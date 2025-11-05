Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 05 November 2025: റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ നിന്നും ദിനംപ്രതി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് സ്വർണ്ണവില
സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 720 രൂപയാണ്
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 720 രൂപ കുറഞ്ഞ് 89,080 രൂപയിലെത്തി. കൂടാതെ ഗ്രാമിന് 90 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,135 രൂപയിലുമെത്തി.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 89,800 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,225 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നാം തീയതിയാണ്. 90,320 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്റെ ഏന്നത്തെ വില. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നാണ്.
സംഗതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണ്ടിവരും
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 89,080 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
നവംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: നവംബർ 1- 90,200, നവംബർ 2- 90,200, നവംബർ 3- 90,320, നവംബർ 4- 89,800, നവംബർ 5- 89,080.
