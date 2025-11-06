Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാടി സ്വർണ്ണവില; വീണ്ടും ഉയർന്നു, ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 06 November 2025: സ്ഥിരതയില്ലാതെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ് സ്വർണ്ണവില
സ്വർണ്ണം പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 320 രൂപയാണ്
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 320 രൂപ കൂടി 89,400 രൂപയിലെത്തി. കൂടാതെ ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കൂടി 11,175 രൂപയിലുമെത്തി.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 89,080 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 11,135 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മൂന്നാം തീയതിയാണ്. 90,320 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്റെ ഏന്നത്തെ വില. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 89,400 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
നവംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: നവംബർ 1- 90,200, നവംബർ 2- 90,200, നവംബർ 3- 90,320, നവംബർ 4- 89,800, നവംബർ 5- 89,080, നവംബർ 6- 89,400.
