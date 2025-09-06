Kerala Gold Rate 06 September 2025: സ്വർണ്ണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലേക്ക്; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 640 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ. ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ് വിലകളെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് പവന് 640 രൂപ കൂടി 79,560 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. സ്വർണവില 80,000 എത്താൻ വെറും 440 രൂപയുടെ കുറവ് മാത്രമാണുള്ളത്. ഇന്നലെ പവന് 78920 രൂപയിയായിരുന്നു
ഗ്രാമിന് 10,940 രൂപയുമാണ്. സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ് ചിങ്ങ മാസത്തിലെ വിവാഹ വിപണിയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 77800 ആയിരുന്ന സ്വര്ണവില ആറാം ദിനം 80000 ത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്
ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്ക് അമേരിക്ക 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്
ട്രംപ് നയത്തെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യന് ഓഹരി വിപണി ഇടിവിലാണ്. ഇതോടെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് കൂടുതല് ആളുകള് സ്വര്ണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് സ്വര്ണവില ഉയരാന് കാരണം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ
ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില; സെപ്റ്റംബർ 1- 77800, സെപ്റ്റംബർ 2- 78440, സെപ്റ്റംബർ 3-78440, സെപ്റ്റംബർ 4- 78360, സെപ്റ്റംബർ 5- 78920, സെപ്റ്റംബർ 6-78920
