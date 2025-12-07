Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 07 December 2025: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില എത്തിയിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിൽ ഇന്നും സ്വർണവ്യാപാരം തുടരുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വിപണിവില 95,440 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 50 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,930 രൂപയായിരുന്നു.
ഡിസംബർ 5ന് ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിലാണ് സ്വർണ വ്യാപാരം നടന്നത്. 95,840 രൂപയായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച വില.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഡിസംബർ നാലിനായിരുന്നു. 95,080 ആയിരുന്നു ഡിസംബർ നാലിന് സ്വർണവില.