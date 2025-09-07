English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate 07 September 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തടരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ് വിലകളെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്. 
1 /7

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ് വിലകളെ എല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വർണവില കുതിക്കുകയാണ്.

2 /7

ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല ഇന്നലത്തെ വിലയായ 79,560 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. സ്വർണവില 80,000 എത്താൻ വെറും 440 രൂപയുടെ കുറവ് മാത്രമാണുള്ളത്

3 /7

ഗ്രാമിന് 10,940 രൂപയുമാണ്. സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ് ചിങ്ങ മാസത്തിലെ വിവാഹ വിപണിയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്

4 /7

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 77800 ആയിരുന്ന സ്വര്‍ണവില ആറാം ദിനം 80000 ത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്

5 /7

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് അമേരിക്ക 50 ശതമാനം തീരുവ ചുമത്തിയത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്

6 /7

ട്രംപ് നയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഓഹരി വിപണി ഇടിവിലാണ്. ഇതോടെ സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ സ്വര്‍ണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതാണ് സ്വര്‍ണവില ഉയരാന്‍ കാരണം എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

7 /7

ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില;  സെപ്റ്റംബർ 1- 77800, സെപ്റ്റംബർ 2- 78440, സെപ്റ്റംബർ 3-78440, സെപ്റ്റംബർ 4- 78360, സെപ്റ്റംബർ 5- 78920, സെപ്റ്റംബർ 6-79,560, സെപ്റ്റംബർ 7- 79,560.

Gold price today gold rate today 07 September 2025 gold price today 07 September 2025 Gold price in Kerala Gold Price In Kerala Today gold price in peruvallur gold price in Thrissur gold price in Kochi gold price in Kozhikode gold price in Thiruvananthapuram

Next Gallery

Navapanchama Rajayoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ നവപഞ്ചമ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടം

You May Like

Sponsored by Taboola