Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, എങ്കിലും ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 08 January 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന വില താഴേക്കിറങ്ങിയിട്ടില്ല.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വർണവില എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം...
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 200 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന്റെ വില 1,01,200 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,650 രൂപയായി വിപണവില.
ജനുവരി 7നാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 1,02,280 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില. ജനുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 99,040 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
ഡിസംബർ 23നാണ് ആദ്യമായി സ്വർണവില 1 ലക്ഷം കടന്നത്.
