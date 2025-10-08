English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

Kerala Gold Price Today 08 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും സ്വർണവില വർദ്ധിച്ചു

 

ഓരോ ദിവസവും റെക്കോർഡ് വിലയിലേക്കാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ബമ്പർ കുതിപ്പ്

 
1 /5

560 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പവന് കൂടിയത്. രാവിലെ 840 രൂപയാണ് കൂടിയത്. അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പവന് ആകെ കൂടിയത് 1,400 രൂപയാണ്   

2 /5

ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 90,880 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാമിന് 11,360 ആയി ഉയർന്നു   

3 /5

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലുമാണ് ഇന്നത്തെ കുതിപ്പോടെ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്  

4 /5

ഇന്ന് ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി എന്തായാലും 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും   

5 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 90,880 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം  

Gold price today Gold rate update Gold price Gold rate സ്വർണ്ണവില സ്വർണ്ണനിരക്ക്

