Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്

Kerala Gold Price Today 08 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും സ്വർണവില വർദ്ധിച്ചു
ഓരോ ദിവസവും റെക്കോർഡ് വിലയിലേക്കാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ബമ്പർ കുതിപ്പ്
560 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു പവന് കൂടിയത്. രാവിലെ 840 രൂപയാണ് കൂടിയത്. അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പവന് ആകെ കൂടിയത് 1,400 രൂപയാണ്
ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 90,880 രൂപയായി ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാമിന് 11,360 ആയി ഉയർന്നു
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലും സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലുമാണ് ഇന്നത്തെ കുതിപ്പോടെ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്
ഇന്ന് ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി ഒക്കെയായി എന്തായാലും 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 90,880 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ദിവസം അനുകൂലം, ഇടവം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യത; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം