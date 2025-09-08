English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 8 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold price Today 8 സെപ്റ്റംബർ 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾ ആശങ്കയിലാണ്. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു. ചെറിയ നിരക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണക്കാരന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയെന്ന് പറയാനാകില്ല.

 
1 /5

ഇന്ന് ഒരു പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പവന് 79480 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.   

2 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9935 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 6,7 തിയതികളിൽ ​ഗ്രാമിന് 9945 രൂപയായിരുന്നു വില.   

3 /5

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് സ്വർണവില ഇത്രയും ഉയരം തൊടുന്നത്. 80,000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് സ്വർണവില എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.   

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 79480 രൂപയും ഒരു ​ഗ്രാമിന് 9935 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.  

5 /5

ഇന്നലെയും സെപ്റ്റംബർ 6നും സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലായിരുന്നു. പവന് 79,560 രൂപയും ​ഗ്രാമിന് 9945 രൂപയുമായിരുന്നു വില. 

Kerala gold price Kerala gold rate Gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

