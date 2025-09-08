Gold price Today 8 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold price Today 8 സെപ്റ്റംബർ 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾ ആശങ്കയിലാണ്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവില ഇടിഞ്ഞു. ചെറിയ നിരക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണക്കാരന് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയെന്ന് പറയാനാകില്ല.
ഇന്ന് ഒരു പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പവന് 79480 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 9935 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 6,7 തിയതികളിൽ ഗ്രാമിന് 9945 രൂപയായിരുന്നു വില.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് സ്വർണവില ഇത്രയും ഉയരം തൊടുന്നത്. 80,000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് സ്വർണവില എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരു പവന് 79480 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 9935 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില.
ഇന്നലെയും സെപ്റ്റംബർ 6നും സ്വർണവില സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലായിരുന്നു. പവന് 79,560 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9945 രൂപയുമായിരുന്നു വില.
