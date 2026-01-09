English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്

Gold Rate Kerala Today: ലക്ഷത്തില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ച് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടി സ്വര്‍ണ്ണനിരക്ക്

Gold Price Kerala Today 09 January 2026: സ്വര്‍ണ്ണവില ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം

 

ഒരു പവന് ഇന്ന് എത്ര നൽകണമെന്ന് നോക്കാം

 
1 /6

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 520 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,01,720 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 65 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,715 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.     

2 /6

ഇന്നലെ ഒരു പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,01,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,650 രൂപയുമായ വിപണിനിരക്ക്.  

3 /6

ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 7ാം തീയതിയാണ്. 1,02,280 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു. 99,040 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്.  

4 /6

ഈ പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. സ്വര്‍ണ്ണവില ഒരു ലക്ഷം കടന്നതോടെ ഇനി ഒരു തരി പൊന്ന് വാങ്ങാന്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടി വരും.     

5 /6

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,01,720 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.     

6 /6

ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള്‍ നോക്കാം: ജനുവരി 1- 99,040, ജനുവരി 2- 99,880, ജനുവരി 3- 99,600, ജനുവരി 4- 99,600, ജനുവരി 5- 1,00,760, ജനുവരി 5- 1,01,080, ജനുവരി 5- 1,01,360, ജനുവരി 6- 1,01,800, ജനുവരി 7- 1,02,280, ജനുവരി 7- 1,01,400, ജനുവരി 8- 1,01,200, ജനുവരി 9- 1,01,720.

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola