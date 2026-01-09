Gold Price Kerala Today 09 January 2026: സ്വര്ണ്ണവില ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
ഒരു പവന് ഇന്ന് എത്ര നൽകണമെന്ന് നോക്കാം
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 520 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 1,01,720 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 65 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 12,715 രൂപയിലുമെത്തി വിപണിനിരക്ക്.
ഇന്നലെ ഒരു പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,01,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 25 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,650 രൂപയുമായ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസം ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 7ാം തീയതിയാണ്. 1,02,280 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാം തീയതിയായിരുന്നു. 99,040 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്.
ഈ പുതുവർഷം വിലവർധനയോടെയാണ് ആരംഭിച്ചത്. സ്വര്ണ്ണവില ഒരു ലക്ഷം കടന്നതോടെ ഇനി ഒരു തരി പൊന്ന് വാങ്ങാന് ലക്ഷങ്ങള് വേണ്ടി വരും.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും പവന് 1,01,720 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
ഈ മാസത്തെ നിരക്കുകള് നോക്കാം: ജനുവരി 1- 99,040, ജനുവരി 2- 99,880, ജനുവരി 3- 99,600, ജനുവരി 4- 99,600, ജനുവരി 5- 1,00,760, ജനുവരി 5- 1,01,080, ജനുവരി 5- 1,01,360, ജനുവരി 6- 1,01,800, ജനുവരി 7- 1,02,280, ജനുവരി 7- 1,01,400, ജനുവരി 8- 1,01,200, ജനുവരി 9- 1,01,720.
