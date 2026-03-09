English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ

Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് സ്വർണ്ണത്തിന് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ.  ഇതോടെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില പവന് 118560 ആയിട്ടുണ്ട്
1 /8

ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് സ്വർണ്ണത്തിന് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ.  ഇതോടെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില പവന് 118560 ആയിട്ടുണ്ട്

2 /8

ഗ്രാമിന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 180 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 14820 ആയിട്ടുണ്ട്.   

3 /8

ഈ മാസം ഒന്നിന് സ്വർണ്ണവില 1,26, 920 ആയിരുന്നു.  അതായിരുന്നു ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയും.

4 /8

സ്വർണ്ണവില 6 ദിവസത്തിനിടെ 8000 ൽ അധികം രൂപ ഇടിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ചാഞ്ചാടി ഇരിക്കുകയാണ്.

5 /8

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വൻ കുതിപ്പ് നടത്തിയ സ്വർണ്ണവില നിലവിൽ ചാഞ്ചാടുകയാണ്.

6 /8

സ്വർണ്ണം ഒരു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബാങ്കുകള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

7 /8

ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ റെക്കോര്‍ഡ് റേറ്റ്. 

8 /8

ഡിസംബര്‍ 23 നാണ് പവന്‍ വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.     

Gold rate Gold price kerala gold price today Kerala Gold Price On 09 March 2026 Gold Price Hiked Gold Price Increased ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola