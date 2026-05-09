Kerala Gold Rate 09 May 2026: തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്

Kerala Gold Rate Today: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കവുമാണ് വില ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. ഇന്ന് 240 രൂപയാണ് പവൻ കുറഞ്ഞത്. ഇന്നലെയും പവൻ 240 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 1,11,720 ആണ്. ഗ്രാമിന് ഇന്നത്തെ വില 13965 ആണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങളിലെ പിരിമുറുക്കവുമാണ് വില ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
കേരളത്തിൽ വിവാഹ സീസൺ സജീവമായ ഈ സമയത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടാകുന്ന ചാഞ്ചാട്ടം സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശങ്കയാണ്. പണിക്കൂലി, ജിഎസ്ടി , ഹാൾമാർക്കിംഗ് ചാർജുകൾ എന്നിവ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു പവൻ സ്വർണനത്തിന് ഏതാണ്ട് 1.25 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും.
സ്വർണ്ണവിലയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വലിയ തുക ഒന്നിച്ച് നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം ചെറിയ അളവിൽ സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
സ്വർണ്ണം വാങ്ങുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങളിൽ ബിഐഎസ് (BIS) ഹാൾമാർക്കിംഗും 6 അക്ക എച്ച്.യു.ഐ.ഡി (HUID) നമ്പറും ബില്ലിൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില ഔൺസിന് 2,400 ഡോളറിന് മുകളിൽ തുടരുന്നത് പ്രാദേശിക വിപണിയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളും ആഗോള വിപണിയിലെ നിക്ഷേപകരുടെ നീക്കങ്ങളുമാണ് നിലവിൽ വിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ വിപണിയിലും വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം
മെയ് മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണവില മെയ് 01: 1,10,280 (രാവിലെ), മെയ് 01: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 01: 1,10,440 (രാത്രി), മെയ് 02: 1,10,680, മെയ് 03: 1,10,680, മെയ് 04: 1,10,680 (രാവിലെ), മെയ് 04: 1,09,720 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 05: 1,09,400, മെയ് 06: 1,10,960 (രാവിലെ), മെയ് 06: 1,11,560 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 07: 1,11,800 (രാവിലെ), മെയ് 07: 1,12,200 (വൈകുന്നേരം), മെയ് 08: 1,11,960, മെയ് 09: 1,11,720.
Kerala SK-51 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം