English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...

Gold Rate in Kerala Today 09 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

 

തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. നവംബർ 7ന് കുറഞ്ഞ സ്വർണവില അതേ നിരക്കിൽ തുടരുകയാണ്. 

 
1 /5

89,480 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പവൻ വാങ്ങണമെഹ്കിൽ ജിഎസ്ടി, പണിക്കൂലി എല്ലാം ചേർത്ത് 1 ലക്ഷം രൂപയോളം ആകും.  

2 /5

11,185 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.     

3 /5

നവംബർ 7ന് സ്വർണത്തിന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. അതേ നിരക്കിലാണ് രണ്ട് ദിവസമായി വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.     

4 /5

നവംബർ 6ന് രാവിലെ ഒരു പവന് 89,400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,175 രൂപയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഉച്ചയോടെ ഒരു പവന് 89,880 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,235 രൂപയുമായി ഉയർന്നിരുന്നു.     

5 /5

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് നവംബർ 3ന് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയ 90,320 രൂപയായിരുന്നു. ഏറ്റവും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5നാണ്. 89,080 രൂപയാണ് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.       

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Chanakya Niti: നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? എങ്കിൽ വിജയം ഉറപ്പ്

You May Like

Sponsored by Taboola