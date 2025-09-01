English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും

Kerala Gold Rate 1 സെപ്റ്റംബർ 2025: ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും സ്വർണവില പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇന്ന് പുതിയ ഉയരങ്ങൾ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വില. 

 
680 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പവന് 77,640 രൂപയാണ് വില.   

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 85 രൂപ വർധിച്ച് 9705 രൂപയായി വില. 

ചിങ്ങ മാസം ആയതിനാൽ തന്നെ സ്വർണവില ഉയർന്നത് വിവാഹ വിപണിയിൽ വൻ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.  

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉപഭോക്താക്കളായ ഇന്ത്യ ടൺ കണക്കിന് സ്വർണമാണ് ഓരോ വർഷവും രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.  

ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കും.   

