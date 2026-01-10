Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...

Gold Rate in Kerala Today 10 January 2026: ആശങ്ക ഉയർത്തി സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ.
കേരളത്തിൽ ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം.
ഇന്ന് 840 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 1,03,000 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കൂടി 12,875 രൂപയായി.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജനുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 99,040 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
