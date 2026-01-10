English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...

Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില..! ഇന്ന് കൂടിയത് 840 രൂപ...

Gold Rate in Kerala Today 10 January 2026: ആശങ്ക ഉയർത്തി സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 

 
1 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം.   

2 /5

ഇന്ന് 840 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 1,03,000 എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

3 /5

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 105 രൂപ കൂടി 12,875 രൂപയായി.   

4 /5

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

5 /5

ജനുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 99,040 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. 

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില Gold price today

Next Gallery

Horoscope Today 10 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്ന് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തെല്ലാം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola