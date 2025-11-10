English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സ്വർണവില

Gold Rate in Kerala Today 10 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയുള്ളത്. 

 

ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 800 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വീണ്ടും 90,000ന് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വില.

 
1 /5

ഇന്ന് 880 രൂപയാണ് ഒരു പവന് വില ഉയർന്നത്. ഇതോടെ 90,360 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

2 /5

110 രൂപയാണ് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത്. 11,295 ആണ് ഇന്ന് ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.  

3 /5

നവംബർ 7ന് വില കുറ‍ഞ്ഞ ശേഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.   

4 /5

ഇന്ന് വില വർധിച്ചതോടെ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർണവില.  

5 /5

നവംബർ 5ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 89,080 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.  

Gold price Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

Next Gallery

Chanakya Niti: വിദ്യാർഥികൾ വിജയത്തിനായി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

You May Like

Sponsored by Taboola