  Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1360 രൂപ

Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1360 രൂപ

Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് കുതിക്കുകയായിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്
ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1360 രൂപയാണ്. ഇതോസ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 89680 ആയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമിന് 170 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11210 രൂപയായി.  

ഇന്നലെ സ്വർണ്ണവില 90000 വും കടന്ന് 91040 എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്കാണ്‌ 1000 ലേറെ രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിലേക്ക് ആളുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഒഴുകിയെത്തുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണവില ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം

അമേരിക്കയില്‍ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് നിലനില്‍ക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്വവും യുഎസ് ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് വീണ്ടും പലിശനിരക്ക് കുറച്ചേയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷകളുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് വില വര്‍ധനയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് വിപണി വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങൾ പോലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിക്കനുസരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ വെള്ളി വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. 

ഈ മാസത്തെ സ്വർണവില അറിയാം ഒക്ടോബർ 01- 87440, ഒക്ടോബർ 2-87040, ഒക്ടോബർ 3- 86920, ഒക്ടോബർ 4- 87560, ഒക്ടോബർ 5- 87560, ഒക്ടോബർ 6-88560, ഒക്ടോബർ 7- 89480, ഒക്ടോബർ 8-90880, ഒക്ടോബർ 9- 91040, ഒക്ടോബർ 10- 89680

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണി നിരക്കുകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവകൾ, നികുതികൾ, വിനിമയ നിരക്കുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവിലയെ ബാധിക്കും. ഈ പോക്ക് പോയാൽ ദീപാവലി ആകുമ്പോൾ സ്വർണവില 95000 കഴിയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ വില കുറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകത, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

Gold rate Gold price Kerala gold price ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

