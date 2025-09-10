English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 9 September 2025: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 81,000 കടന്നു

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്നത്തെ സ്വ‍ർണവില അറിയാം.
  • Sep 10, 2025, 10:30 AM IST
1 /7

സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 80,000 കടന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് 81,000 കടന്നിരിക്കുകയാണ്.

2 /7

ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില 81,040 ആയി.

3 /7

ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം 1000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ സ്വർണവില 80,000 കടന്നിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണവില 80,880 ആയിരുന്നു.

4 /7

സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 10,130 ആണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവിലയിൽ കാര്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

5 /7

1-Sep 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep 77800 3-Sep 78440

6 /7

4-Sep 78360 5-Sep 78920 6-Sep 79560

7 /7

7-Sep 79560 8-Sep 79880 9-Sep 80,880 10-Sep 81,040 (Highest of Month)

Gold price today gold rate today 10 September 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

