Gold price Today 9 September 2025: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 81,000 കടന്നു

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു. ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സ്വർണവില വർധിച്ചു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഇന്നലെ 80,000 കടന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് 81,000 കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് 160 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില 81,040 ആയി.
ചൊവ്വാഴ്ച മാത്രം 1000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ സ്വർണവില 80,000 കടന്നിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച സ്വർണവില 80,880 ആയിരുന്നു.
സ്വർണവില ഗ്രാമിന് 10,130 ആണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വർണവിലയിൽ കാര്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
1-Sep 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep 77800 3-Sep 78440
4-Sep 78360 5-Sep 78920 6-Sep 79560
7-Sep 79560 8-Sep 79880 9-Sep 80,880 10-Sep 81,040 (Highest of Month)
