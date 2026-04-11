Kerala Gold Rate 11 April 2026: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് പവന് 360 രൂപ വർധിച്ചു

Kerala Gold Rate today 11 April 2026: ഇന്നലെ കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരുന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 360 രൂപ വർധിച്ചു
ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 360 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 112080 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന് 45 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 1010 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ രാവിലെ 600 രൂപ വർധിച്ച ശേഷം സ്വർണവില ഉച്ചയോടെ 480 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നല്കി വെടിനിര്ത്തല് നീട്ടി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വര്ണവിലയില് വലിയ മൂന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷമാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. എണ്ണവില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
ജനുവരി 29 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്
ഡിസംബര് 23നാണ് സ്വർണ വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.
