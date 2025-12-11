English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറ‍ഞ്ഞു; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവില കുറ‍ഞ്ഞു; നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 11 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇപ്പോഴും 95000ന് മുകളിൽ തന്നെയാണ്. 

 

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. നേരിയ കുറവ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 

 
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...  

80 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവന് 95,480 രൂപയായി വില.  

ഒരു ​ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,935 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

നിലവിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ പണിക്കൂലി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം നൽകണം.  

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് അഞ്ചാം തിയതിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 95,840 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ 94,920 രേഖപ്പെടുത്തിയത് 9 ഡിസംബറിനാണ്.  

