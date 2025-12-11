Gold Rate in Kerala Today 11 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇപ്പോഴും 95000ന് മുകളിൽ തന്നെയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്. നേരിയ കുറവ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
80 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില ഉയർന്നത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവന് 95,480 രൂപയായി വില.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,935 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
നിലവിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണം വാങ്ങാൻ പണിക്കൂലി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികം നൽകണം.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്ക് അഞ്ചാം തിയതിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 95,840 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായ 94,920 രേഖപ്പെടുത്തിയത് 9 ഡിസംബറിനാണ്.
Ashwagandha Benefits: പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും, ഹോർമോൺ ബാലൻസിനും സഹായിക്കും; ദിവസവും ഒരു സ്പൂൺ അശ്വഗന്ധ...