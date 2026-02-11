English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala Gold Rate 11 February 2026

Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു

Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്നലെ കൂടിയ സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു.
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്നലെ കൂടിയ സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു.

2 /7

ഇന്നലെ കൂടിയ സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,16,240 രൂപയാണ് വില. 

3 /7

ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 25 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇതിന്ന് ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണ്ണത്തിന് 14530 രൂപയാണ് വില.   

4 /7

ജനുവരി 29 ണ് രേഖപ്പെടുത്തിയ 131160 ആണ് റെക്കോർഡ് വില. 

5 /7

ഡിസംബർ 23 നായിരുന്നു സ്വർണവില ആദ്യമായി ലക്ഷം കടന്നത്. തുടർന്ന് കുതിക്കുകയായിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ നിലവിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്. 

6 /7

ഇന്നലെ രാവിലെ 1640 രൂപ കൂടിയ സ്വർണവില ഉച്ചയോടെ 680 രൂപ കുറഞ്ഞു. ആഗോള വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചത്

7 /7

ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സ്വർണവില  ഫെബ്രുവരി 01: 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 02: 1,11,120 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 02: 1,09,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 02: 1,12,320 (രാത്രി), ഫെബ്രുവരി 03:  1,11,280 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 03: 1,12,880 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 04:  1,17,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 04: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 05: 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 06:  1,11,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 06: 1,12,720 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 07: 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 08: 1,14,840,  ഫെബ്രുവരി 09:  1,16,480 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 09: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 10: 1,15,800 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 10: 1,16,440 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 11: 116240 

Gold rate Gold price kerala gold price today Kerala Gold Price On 14th June Gold Price Hiked Gold Price Increased ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

