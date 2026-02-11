Kerala Gold Rate 11 February 2026: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് പവന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു

Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്നലെ കൂടിയ സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ഇന്നലെ കൂടിയ സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ കൂടിയ സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് 200 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,16,240 രൂപയാണ് വില.
ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 25 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇതിന്ന് ഒരു ഗ്രാമ സ്വർണ്ണത്തിന് 14530 രൂപയാണ് വില.
ജനുവരി 29 ണ് രേഖപ്പെടുത്തിയ 131160 ആണ് റെക്കോർഡ് വില.
ഡിസംബർ 23 നായിരുന്നു സ്വർണവില ആദ്യമായി ലക്ഷം കടന്നത്. തുടർന്ന് കുതിക്കുകയായിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ നിലവിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുകയാണ്.
ഇന്നലെ രാവിലെ 1640 രൂപ കൂടിയ സ്വർണവില ഉച്ചയോടെ 680 രൂപ കുറഞ്ഞു. ആഗോള വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിച്ചത്
ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സ്വർണവില ഫെബ്രുവരി 01: 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 02: 1,11,120 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 02: 1,09,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 02: 1,12,320 (രാത്രി), ഫെബ്രുവരി 03: 1,11,280 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 03: 1,12,880 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 04: 1,17,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 04: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 05: 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 06: 1,11,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 06: 1,12,720 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 07: 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 08: 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 09: 1,16,480 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 09: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 10: 1,15,800 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 10: 1,16,440 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 11: 116240
