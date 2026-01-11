Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില ഉയർന്ന നിരക്കിൽ; അറിയാം ഇന്നത്തെ വില

Gold Rate in Kerala Today 11 January 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തുടരുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്നും സ്വർണ്ണവില. ഇന്നലെ പവന് ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 840 രൂപയാണ്.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,03, 000 ആണ്. ഗ്രാമിന് 12875 അന്ന് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്ന് വിലയിൽ മാറ്റമില്ല
ജനുവരി മാസത്തിലെ സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം... ജനുവരി 01: 99,040, ജനുവരി 02: 99,880, ജനുവരി 03: 99,600, ജനുവരി 04: 99,600, ജനുവരി 05: 1,00,760 (രാവിലെ), ജനുവരി 05: 101080 (ഉച്ചയ്ക്ക്), ജനുവരി 05: 101360 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 06: 1,01,800, ജനുവരി 07: 1,02,280 (രാവിലെ), ജനുവരി 07: 101400 (വൈകുന്നേരം), ജനുവരി 08: 101200, ജനുവരി 09: 101720 (രാവിലെ), ജനുവരി 09: 102160, ജനുവരി 10: 103000, ജനുവരി 11: 1,03,000
സ്വർണവില കുത്തനെ ഉയർന്നതോടെ വില ഒരു ലക്ഷം കടക്കുമെന്ന ആശങ്കയിലായിരുന്നു ഉപഭോക്താക്കൾ. ഇപ്പോഴിത് യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ പലർക്കും സ്വർണം ഒരു മോഹമായി മാത്രം അവശേഷിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ല
സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നവർക്കുമാണ് വലിയ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുന്നത്
റെക്കോര്ഡുകള് തിരുത്തി ഒരു ലക്ഷം കടന്ന സ്വര്ണവില പിന്നീട് കുറഞ്ഞ ശേഷം ഈ മാസം അഞ്ചിനാണ് വീണ്ടും ലക്ഷം കടന്നത്
കൂടിയും കുറഞ്ഞും നില്ക്കുന്ന വില പുതിയ റെക്കോര്ഡ് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
ഡിസംബര് 23നാണ് സ്വര്ണവില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലും വില ഉയരുന്നതാണ് ദൃശ്യമായത്. ഡിസംബര് 27ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,04,440 രൂപയാണ് സര്വകാല റെക്കോര്ഡ്
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. വെനസ്വേലയിലെ അമേരിക്കന് സൈനിക നടപടി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ സ്വര്ണവിലയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയില് സ്വര്ണത്തിലേക്ക് കൂടുതല് ആളുകള് എത്തിയതാണ് വില ഇപ്പോഴും ഉയര്ന്നുനില്ക്കാന് കാരണം.