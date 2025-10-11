English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: എന്റെ പൊന്നേ..! സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...

Gold Rate Kerala Today: എന്റെ പൊന്നേ..! സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...

Gold Rate in Kerala Today 11 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്. ഇന്നലെ വലിയൊരു ഇടിവ് സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഇന്ന് വീണ്ടും കൂടുകയായിരുന്നു.

 

ഇന്നലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും വർധനവുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും 91,000 കടന്ന് മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർ‌ണത്തിന്റെ വില.

 
ഇന്ന് ഒരു പവന് കൂടിയത് 400 രൂപയാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പവന് 91,120 രൂപയാണ് വില.  

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 50 രൂപ കൂടി 11390 രൂപയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്.   

ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും വർധിച്ചിരുന്നു.   

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയ്ക്ക് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും സ്വർണം വാങ്ങുന്നതൊക്കെ വില വർധിക്കാനുള്ള കാരണമാണ്.   

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കും.  

