Gold Price in Kerala Today: ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണം

Gold price Today 9 September 2025: സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്നും 81,000ന് മുകളിൽ തന്നെ.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില റെക്കോർഡ് വർധനവിൽ. പവന് 81,000ന് മുകളിലാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില.
സെപ്തംബർ 10ന് ആണ് സ്വർണവില റെക്കോർഡിലെത്തിയത്. ഇന്ന് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
81,040 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 10,130 ആണ്.
1-Sep 77,640 (Lowest of Month) 2-Sep 77800 3-Sep 78440
4-Sep 78360 5-Sep 78920
6-Sep 79560 7-Sep 79560 8-Sep 79880
9-Sep 80,880 10-Sep 81,040 (Highest of Month) 11-Sep 81,040 (Highest of Month)