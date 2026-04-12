Kerala Gold Rate 12 April 2026: സ്വർണ്ണ വിപണിക്ക് ആശ്വാസം; ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില

Kerala Gold Rate Today: രണ്ടു ദിവസം കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല.
സംസ്ഥാനത്ത ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. രണ്ടു ദിവസം കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല.
ഇന്നലെ ഒറ്റയടിക്ക് 360 രൂപ വർധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ 112080 വില ആയി.
ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്നലെ 45 രൂപകൂടി 14010 രൂപ ആയി. ഇന്നും അതെ വില തന്നെയാണ്.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നല്കി വെടിനിര്ത്തല് നീട്ടി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വര്ണവിലയില് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷമാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. എണ്ണവില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
ജനുവരി 29 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്.
ഡിസംബര് 23നാണ് സ്വർണ വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്
എപ്രിൽ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പവന്റെ വില 1.26 ലക്ഷം രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.
പിന്നീട് വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇറാൻ-അമേരിക്ക സംഘർഷം വിപണിയെ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
