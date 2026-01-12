English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 12 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു. 

 

ഇന്ന് വലിയ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വർധിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി. 

 
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 1240 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ പവന് 104,240 ആയിരിക്കുകയാണ്.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 155 രൂപ വർധിച്ച് 13,030 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

റെക്കോർഡ് നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.   

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജനുവരി 1നാണ്.   

വെള്ളി വിലയിലും വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 270 രൂപയായി. 10 ഗ്രാമിന് 2700 രൂപയുമാണ് വിപണിവില.   

