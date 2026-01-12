Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 12 January 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു.
ഇന്ന് വലിയ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 1000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വില വർധിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വര്ണത്തിന് 1240 രൂപ വർധിച്ചു. ഇതോടെ പവന് 104,240 ആയിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഗ്രാമിന് 155 രൂപ വർധിച്ച് 13,030 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
റെക്കോർഡ് നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജനുവരി 1നാണ്.
വെള്ളി വിലയിലും വര്ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വര്ധിച്ച് 270 രൂപയായി. 10 ഗ്രാമിന് 2700 രൂപയുമാണ് വിപണിവില.