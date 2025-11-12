English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 240 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 240 രൂപ

Kerala Gold Rate: ഇന്നലെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
1 /7

ഇന്നലെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.  ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 240 രൂപയാണ്. 

2 /7

ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 92,040 രൂപയാണ്. 

3 /7

ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 30 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 11505 ആണ്

4 /7

ഇന്നലെ രാവിലെ വൻ കുതിപ്പ് അതായത് 1800 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ 320 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയും വില ഇടിഞ്ഞു

5 /7

മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ 90200 ആയിരുന്ന സ്വർണ്ണവില ഈ മാസം 5 ന് 89080 ആയി താഴ്ന്നു. പിന്നീട് വിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു

6 /7

ഒക്ടോബർ 17 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 97360 രൂപയാണ് ഇതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡ് വില

7 /7

ശേഷം വിലയിൽ ഇടിവുണ്ടായി 90000 ൽ എത്തിയിരുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും കൂടുകയായിരുന്നു

