Gold Rate Kerala Today: അങ്ങ് കത്തിക്കയറുവാണല്ലോ..! പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിയത്...

Gold Rate in Kerala Today 12 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർ‌ണവില ഒരു പിടിയും തരാതെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്. 

 

കേരളത്തിൽ ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 10 ന് 81,040 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില. ഇന്ന് അതിനും മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 

 
ഇന്ന് പവന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 560 രൂപയാണ്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പവന് 81,600 രൂപയായിരിക്കുകയാണ്.   

ഒരു ​ഗ്രാമിന് 70 രൂപ കൂടി 10,200 എന്ന നിലയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.   

സെപ്റ്റംബർ 10 ന് 81,040 രൂപയായിരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നലെ മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള വർധനവാണ് ഇന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.   

പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലും പവന് 81,600 രൂപയും ​ഗ്രാമിന് 10,200 രൂപയുമാണ് വില.  

സർവകാല റെക്കോർഡിലാണ് സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഇത്രയും ഉയരത്തിലെത്തുന്നത്. 

Kerala gold price Gold price Gold rate today ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില

