Kerala Gold Rate 13 April 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 280 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 111800 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത് 35 രൂപയാണ്.
സംസ്ഥാനത്ത സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്. പവൻ ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 280 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 111800 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത് 35 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില 13975 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നല്കി വെടിനിര്ത്തല് നീട്ടി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്ഡ് ട്രംപ് നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വര്ണവിലയില് വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇറാന്- അമേരിക്ക ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ടതോടെ എണ്ണവില ഉയര്ന്ന് വീണ്ടും ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളില് എത്തിയതാണ് സ്വര്ണവില കുറയാന് കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷമാണ് സ്വര്ണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. എണ്ണവില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്
ജനുവരി 29 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്. ഡിസംബര് 23നാണ് സ്വർണ വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.
എപ്രിൽ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പവന്റെ വില 1.26 ലക്ഷം രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.
പിന്നീട് വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇറാൻ-അമേരിക്ക സംഘർഷം വിപണിയെ വീണ്ടും സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി.
