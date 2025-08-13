English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold price Today 13 August 2025: സ്വ‍ർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര രൂപ, ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Aug 13, 2025, 10:26 AM IST
1 /6

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

2 /6

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് അഞ്ച് രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9290 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 9295 രൂപയായിരുന്നു.

3 /6

ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 40 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് 74,320 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.

4 /6

ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 74,360 രൂപയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

5 /6

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 73,200 രൂപയായിരുന്നു വില. ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

6 /6

75,760 രൂപയായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് സ്വർണവില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യവും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

Gold price today gold rate today 13 august 2025 സ്വ‍ർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

