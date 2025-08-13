Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് അഞ്ച് രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 9290 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 9295 രൂപയായിരുന്നു.
ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 40 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് 74,320 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻറെ വില.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 74,360 രൂപയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 73,200 രൂപയായിരുന്നു വില. ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
75,760 രൂപയായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് സ്വർണവില. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും ഡോളറിനെതിരായ രൂപയുടെ മൂല്യവും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാഗ്യധാര ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം