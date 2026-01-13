Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശമില്ല..! സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം...

Gold Rate in Kerala Today 13 January 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയുടെ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ഒരു ലക്ഷവും കടന്ന് മുന്നേറുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ദിവസവും വർധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ഇന്നും സ്വർണവിലയിൽ വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കേളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവടങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
ഒരു ഗ്രാമിന് വില 35 രൂപ കൂടി 13,065 രൂപയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണവിലയുള്ളത്.
ജനുവരി 1ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 99,040 രൂപയാണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്.
