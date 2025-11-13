English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്നു; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണവില

Gold Rate in Kerala Today 13 November 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണവിലയുള്ളത്

 

ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 1,680 രൂപയുടെ വർധനവാണ് സ്വർണവിലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 93,000 കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണനിരക്ക്

 
1 /5

ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് 1,680 രൂപ ഉയർന്ന് 93,720 രൂപയിലെത്തി. ഒരു ഗ്രാമിന്  210 രൂപ വർദ്ധിച്ച്  11,715 രൂപയിലുമെത്തി.  

2 /5

ഇന്നലെ ഒരു പവന് 92,040 രൂപയും ഗ്രാമിന് 11,505 രൂപയുമായിരുന്നു വിപണിനിരക്ക്.   

3 /5

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 5നാണ്. 89,080 രൂപയായിരുന്നു  അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് ഇന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.   

4 /5

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 93,720 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം        

5 /5

നവംബർ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: നവംബർ 1- 90,200, നവംബർ 2- 90,200, നവംബർ 3- 90,320, നവംബർ 4- 89,800, നവംബർ 5- 89,080, നവംബർ 6- 89,400, നവംബർ 6- 89,880, നവംബർ 7- 89,480, നവംബർ 8- 89,480, നവംബർ 9- 89,480, നവംബർ 10- 90,360, നവംബർ 10- 90,800, നവംബർ 11- 92,600, നവംബർ 11- 92,280, നവംബർ 12- 92,040, നവംബർ 13- 93,720.  

