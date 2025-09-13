Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിനിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കം..! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇത്രയും...

Gold Rate in Kerala Today 13 September 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സ്വർണവില കുതിക്കുകയായിരുന്നു. 80,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് സ്വർണവില എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്ന് 80 രൂപയാണ് ഒരു പവന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 81,520 രൂപയിലാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രാമിന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 10 രൂപയാണ്. 10,190 രൂപയാണ് ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില.
ഇന്ന് നേരിയ തോതിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞത് ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ചെറിയ പ്രതീക്ഷ നിറച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചരിത്രത്തിലാദ്യാമായാണ് സ്വർണവില 80,000ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് വില 80,000 കടന്ന് പോയത്. 80,880 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് വില. പിന്നീട് ഇന്നലെ വരെ വില മുകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ എന്നിവടങ്ങളിലും പവന് 81,520 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10,190 രൂപയുമാണ് വില.