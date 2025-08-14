Kerala Gold Rate Today 14 August 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ? നിരക്ക് അറിയാം

Kerala Gold Rate Today 14 ഓഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഈ മാസം വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കൂടിയും കുറഞ്ഞും നിൽക്കുകയാണ് വില.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല. ഇന്നലത്തെ അതേ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്നലെ 40 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് വില കുറഞ്ഞത്. 5 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാമിന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പവന് 74,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9290 രൂപയുമാണ് വിപണിവില.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പവന് 74,320 രൂപയും ഗ്രാമിന് 9290 രൂപയുമാണ് വിപണിവില.
ഓഗസ്റ്റ് 1ന് ആണ് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്ന് 73,200 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്റെ വില.
ഓഗസ്റ്റ് 8ന് സർവകാല റെക്കോർഡിലും സ്വർണവില എത്തിയിരുന്നു. 75,760 രൂപയായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം സ്വർണത്തിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നത്.
പിന്നീട് തുടർച്ചയായി കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഇപ്പോൾ 74,320 രൂപയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്.
