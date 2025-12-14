English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Kerala Today: 98,000 മുകളിൽ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Price Kerala Today 14 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല

വ്യാഴാഴ്ച സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലെത്തിയ  സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നലെ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു
ഇന്ന് ഒരു പവന് 98,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,275 രൂപയിലുമാണ് വിപണിനിരക്ക്    

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബര്‍ 9നാണ്. 94,920 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്.   

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 12ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കാണ്. 98,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.  

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ന​ഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 98,200 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം     

ഡിസംബര്‍ മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഡിസംബര്‍ 1: 95,680, ഡിസംബര്‍ 2: 95,480, ഡിസംബര്‍ 2: 95,240, ഡിസംബര്‍ 3: 95,760, ഡിസംബര്‍ 4: 95,600, ഡിസംബര്‍ 4: 95,080, ഡിസംബര്‍ 5: 95,280, ഡിസംബര്‍ 5: 95,840, ഡിസംബര്‍ 6: 95,440, ഡിസംബര്‍ 7: 95,440, ഡിസംബര്‍ 8: 95,640, ഡിസംബര്‍ 9: 95,400, ഡിസംബര്‍ 9: 94,920, ഡിസംബര്‍ 10: 95,560, ഡിസംബര്‍ 11: 95,480, ഡിസംബര്‍ 11: 95,880, ഡിസംബര്‍ 12: 97,280, ഡിസംബര്‍ 12: 98,400, ഡിസംബര്‍ 13: 98,200, ഡിസംബര്‍ 14: 98,200.

