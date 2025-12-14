Gold Rate Kerala Today: 98,000 മുകളിൽ തുടർന്ന് സ്വർണ്ണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്കറിയാം

Gold Price Kerala Today 14 December 2025: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
വ്യാഴാഴ്ച സർവ്വകാല റെക്കോർഡിലെത്തിയ സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നലെ നേരിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു
ഇന്ന് ഒരു പവന് 98,200 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 12,275 രൂപയിലുമാണ് വിപണിനിരക്ക്
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡിസംബര് 9നാണ്. 94,920 രൂപയായിരുന്നു അന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്.
ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 12ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കാണ്. 98,400 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വിപണിനിരക്ക്.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 98,200 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം
ഡിസംബര് മാസത്തെ ഇതുവരെയുള്ള നിരക്കുകൾ നോക്കാം: ഡിസംബര് 1: 95,680, ഡിസംബര് 2: 95,480, ഡിസംബര് 2: 95,240, ഡിസംബര് 3: 95,760, ഡിസംബര് 4: 95,600, ഡിസംബര് 4: 95,080, ഡിസംബര് 5: 95,280, ഡിസംബര് 5: 95,840, ഡിസംബര് 6: 95,440, ഡിസംബര് 7: 95,440, ഡിസംബര് 8: 95,640, ഡിസംബര് 9: 95,400, ഡിസംബര് 9: 94,920, ഡിസംബര് 10: 95,560, ഡിസംബര് 11: 95,480, ഡിസംബര് 11: 95,880, ഡിസംബര് 12: 97,280, ഡിസംബര് 12: 98,400, ഡിസംബര് 13: 98,200, ഡിസംബര് 14: 98,200.
Mahadhan Rajyog 2025: സൂര്യന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും