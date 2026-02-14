Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ

Kerala Gold Price On Valentone's Day: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്.
Kerala Gold Price On Valentone's Day: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്. ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കൂടിയത് 1920 രൂപയാണ്.
ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കൂടിയത് 1920 രൂപയാണ്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില പവന് 115680 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് 240 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില 14460 രൂപയാണ്
ഇന്നലെ രണ്ടു തവണയായി 2400 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറിയത്.
ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്
ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്
നിലവിൽ സ്വർണ്ണവില ചാഞ്ചാടുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഇടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ്.
ആഗോള വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്ണവിലയില് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സ്വർണവില ഫെബ്രുവരി 01: 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 02: 1,11,120 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 02: 1,09,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 02: 1,12,320 (രാത്രി), ഫെബ്രുവരി 03: 1,11,280 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 03: 1,12,880 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 04: 1,17,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 04: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 05: 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 06: 1,11,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 06: 1,12,720 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 07: 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 08: 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 09: 1,16,480 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 09: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 10: 1,15,800 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 10: 1,16,440 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 11: 116240, ഫെബ്രുവരി 11: 1,17,040 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 12: 1,16,160, ഫെബ്രുവരി 13: 1,14,240 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 13: 1,13,760 (വൈകുന്നേരം, ഫെബ്രുവരി 14: 1,15 680.
