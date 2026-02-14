English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kerala Gold Rate 14 February 2026: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്; ഒറ്റടിക്ക് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1920 രൂപ

Kerala Gold Price On Valentone's Day: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്.
1 /9

Kerala Gold Price On Valentone's Day: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും കുതിപ്പിലേക്ക്.  ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കൂടിയത് 1920 രൂപയാണ്. 

2 /9

ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കൂടിയത് 1920 രൂപയാണ്.  ഇതോടെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില പവന് 115680 ആയിട്ടുണ്ട്.

3 /9

ഗ്രാമിന് 240 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില 14460 രൂപയാണ്

4 /9

ഇന്നലെ രണ്ടു തവണയായി 2400 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു കയറിയത്.

5 /9

ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്‍ണ വിലയിലെ റെക്കോര്‍ഡ്

6 /9

ഡിസംബര്‍ 23നാണ് പവന്‍ വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്

7 /9

നിലവിൽ സ്വർണ്ണവില ചാഞ്ചാടുകയാണ്. ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഇടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ്.

8 /9

ആഗോള വിപണിയിലെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.  

9 /9

ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ സ്വർണവില  ഫെബ്രുവരി 01: 1,17,760, ഫെബ്രുവരി 02: 1,11,120 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 02: 1,09,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 02: 1,12,320 (രാത്രി), ഫെബ്രുവരി 03:  1,11,280 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 03: 1,12,880 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 04:  1,17,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 04: 1,16,920 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 05: 1,13,240, ഫെബ്രുവരി 06:  1,11,720 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 06: 1,12,720 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 07: 1,14,840, ഫെബ്രുവരി 08: 1,14,840,  ഫെബ്രുവരി 09:  1,16,480 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 09: 1,15,800 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 10: 1,15,800 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 10: 1,16,440 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 11: 116240, ഫെബ്രുവരി 11: 1,17,040 (വൈകുന്നേരം), ഫെബ്രുവരി 12: 1,16,160, ഫെബ്രുവരി 13: 1,14,240 (രാവിലെ), ഫെബ്രുവരി 13: 1,13,760 (വൈകുന്നേരം, ഫെബ്രുവരി 14: 1,15 680.

Gold price Valentines Day 2026 Gold rate Kerala gold rate ഇന്നത്തെ സ്വർണവില കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില സ്വർണവില

