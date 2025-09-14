Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇങ്ങനെ

സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഗ്രാമിന് 10,190 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് വില.
പവന് 81,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് വർധനവാണ് സ്വർണനിരക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും തീരുവയും സ്വർണനിരക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
സെപ്തംബർ 01: 77,640 സെപ്തംബർ 02: 77,800 സെപ്തംബർ 03: 78,440
സെപ്തംബർ 04: 78,360 സെപ്തംബർ 05: 78,920 സെപ്തംബർ 06: 79,560
സെപ്തംബർ 07: 79,560 സെപ്തംബർ 08: 79,480 (രാവിലെ) സെപ്തംബർ 08: 79,880 (വൈകുന്നേരം) സെപ്തംബർ 09: 80,880
സെപ്തംബർ 10: 81,040 സെപ്തംബർ 11: 81,040 സെപ്തംബർ 12: 81,200 സെപ്തംബർ 13: 81,520
