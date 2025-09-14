English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Kerala Today: മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില ഇങ്ങനെ

സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില എത്രയെന്ന് അറിയാം.
  • Sep 14, 2025, 11:17 AM IST
1 /7

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഗ്രാമിന് 10,190 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് വില.

2 /7

പവന് 81,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോർഡ് വർധനവാണ് സ്വർണനിരക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

3 /7

രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ സ്വർണവിലയും തീരുവയും സ്വർണനിരക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

4 /7

സെപ്തംബർ 01: 77,640 സെപ്തംബർ 02: 77,800 സെപ്തംബർ 03: 78,440 

5 /7

സെപ്തംബർ 04: 78,360 സെപ്തംബർ 05: 78,920 സെപ്തംബർ 06: 79,560

6 /7

സെപ്തംബർ 07: 79,560 സെപ്തംബർ 08: 79,480 (രാവിലെ) സെപ്തംബർ 08: 79,880 (വൈകുന്നേരം) സെപ്തംബർ 09: 80,880 

7 /7

സെപ്തംബർ 10: 81,040  സെപ്തംബർ 11: 81,040  സെപ്തംബർ 12: 81,200 സെപ്തംബർ 13: 81,520

Gold Rate Kerala Today ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

