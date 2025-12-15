English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

Gold Rate in Kerala Today 30 October 2025: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ സ്വർണവില അറിയാം.
  • Dec 15, 2025, 12:57 PM IST
സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർധനവ്. ഇന്നലെ സ്വർണവില പവന് 98,200 രൂപയായിരുന്നു.

ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് 600 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 98,800 രൂപയായി.

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില.

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 12,350 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കും.

ഓഹരി വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളും സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

Gold price today gold rate today 15 december 2025

