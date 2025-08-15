English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില കുറഞ്ഞു, ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര!

Gold Price in Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് എത്ര രൂപ കുറഞ്ഞെന്ന് അറിയാം.
  • Aug 15, 2025, 01:37 PM IST

 

 
കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജ്വല്ലറികളിലും സ്വർണവില തുല്യമാണ്.

ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് ഇന്ന് സ്വർണത്തിന് കുറഞ്ഞത്. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 9,280 രൂപയാണ് നിരക്ക്.

പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ പവന് ഇന്ന് 74,240 രൂപയായി. ഈ മാസം കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്.

18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 5 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 7,670 രൂപയാണ് ഇന്ന് 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻറെ ഒരു ഗ്രാമിൻറെ വില.

14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 10 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ 14 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് ഗ്രാമിന് 5,930 രൂപയായി.

സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുന്നത് സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.

Gold price today gold rate today 15 august 2025 സ്വർണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

